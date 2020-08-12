Вашингтон, , 05:58 — REGNUM Россия и Саудовская Аравия, которые снизили объемы мировой нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки, помогли спасти энергетику США, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, положение дел в нефтедобывающей отрасли США существенно ухудшилось на фоне пандемии коронавируса. Трамп отметил, что стоимость нефти в мире сейчас составляет в среднем $41 за бочку.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа минэнерго США повысило прогноз по средней цене на нефть марки Brent за текущий год с $40,5 до $41,42 за баррель.

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