Нью-Йорк, США, , 06:24 — REGNUM Цена на золото в среду, 12 августа, опустилась до $1 899 за тройскую унцию, понизившись на 2,39%.

Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex на 04:45 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на золото 5 августа достигла рекордного за всю историю показателя, превысив $2000 за тройскую унцию.

Ниже уровня в $1900 золото опускалось 26 июля.

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