Сеул, , 05:04 — REGNUM За год уровень безработицы в Южной Корее вырос на 0,1% до 4% или на 277 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте южнокорейского национального статистического бюро.

В учреждении подчеркнули, что рост продолжается на протяжении пяти месяцев, что является самым длительным увеличением со времен кризиса 2008−2009 годов. Бюро связывает это с карантинными мерами по коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа новостная служба Sveriges Radio распространила информацию о том, что в Швеции продолжает расти общий показатель безработицы. При этом его темпы замедляются. Одновременно с этим развивается «длительная безработица».

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