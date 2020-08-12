Белгород, , 03:22 — REGNUM Арбитраж Белгородской области 14 сентября 2020 года начнёт рассматривать банкротный иск «Московского индустриального банка» к АО «Инвестиционная компания «Строитель Белогорья». Основанием для обращения в суд стал долг в размере 872 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иск к компании поступил 4 августа 2020 года, а 11 августа его принял к производству судья Родионов. Сумма претензий — 872 847 044,55 рубля. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник ассоциации СРО арбитражных управляющих Центрального федерального округа.

В декабре 2019 года администрация Белгорода в рамках другого финансового спора взыскала с АО неустойку в размере 361 тыс. рублей по договору аренды земли. Данный договор был подписан в 2004 году между мэрией и ПАО «Московский индустриальный банк». Участок расположен на Свято-Троицком бульваре, 28 в Белгороде, по которому «прописан» и «Строитель Белогорья». Общая площадь участка — 804 кв. м, а предназначен он для эксплуатации нежилого здания. В 2013 году допсоглашением арендатора сменили с банка на АО «Инвестиционная компания «Строитель Белогорья».

По данным ЕГРЮЛ, акционерное общество создано в феврале 2012 года. Директор с конца июня 2020 года — Денис Бояркин.