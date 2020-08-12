Владивосток, , 03:04 — REGNUM В Приморье перед пунктом пропуска «Пограничный» в Китай 10 августа установили краевой пост ГИБДД, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Власти Приморья намерены жестко и окончательно решить проблемы с пропускной системой большегрузного транспорта через государственную границу с Китаем, которые уже были урегулированы весной этого года с помощью электронных очередей.

«Нам поступили сигналы о том, что проблема эта возвращается. Хотя мы не давали распоряжений об отмене регистрации или изменении порядка ее организации. Вероятно, это чьё-то самовольное решение, за которое нужно ответить. Если выяснится, что к ухудшению положения, к созданию неких «блатных коридоров» причастен кто-то из чиновников, их будут ждать самые серьёзные последствия», — сказал зампредседателя правительства края Александр Костенко.

В этой связи с 11 августа к этой работе подключилось краевое ГИБДД и Росгвардия.

Выставили два поста ГИБДД. Установили знаки, ограничивающие стоянку перед пунктами пропуска. Кроме того, предусмотрена бесплатная стоянка большегрузного транспорта на сутки. Электронная регистрация даёт возможность водителям планировать поездку и не нести лишних затрат.

Сейчас большегрузы при пересечении границы должны отцепить контейнер и сразу вернуться обратно. При этом пустые машины также попадают под установленные китайским правительством квоты.

«40 машин с учётом пустых большегрузов — это, безусловно, мало. Поэтому губернатор Олег Кожемяко обратился к китайской стороне с вопросом о возможности увеличения существующей квоты. Также есть поручение полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева организовать круглосуточную работу пункта пропуска», — добавил Александр Костенко.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы на границе с Китаем начались весной — из-за пандемии коронавируса китайская сторона ограничила въезд до 30 машин в сутки. С 1 июня в Приморье заработала система электронных очередей на заезд автомобилей в «Пограничный», «Краскино» и «Полтавка». Ежедневно границу пересекают около 100 машин.