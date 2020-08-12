Ростов-на-Дону, , 03:02 — REGNUM Ростовский молокозавод пытается взыскать свыше 232 млн рублей с ПАО «МТС-Банк» и другого ростовского предприятия — компании «Молторг». Иск арбитраж Ростовской области до 4 сентября 2020 года оставил без движения из-за недочётов, передаёт ИА REGNUM.

Заявление от ООО «Молочный завод «На лугу» поступило 4 августа, а 6 августа судья Овчаренко оставила его без движения, указав, что «в исковом заявлении должны быть указаны сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка». Помимо этого, истец должен подтвердить уплату госпошлины.

С ответчиков требуют 232 830 663 рублей, которые фигурируют как убытки. Подробности дела пока не сообщаются.

В начале августа 2020 года по другому иску завода с ООО «Молторг» как из чужого незаконного владения было истребовано некоторое оборудование. Ответчиками в деле проходили тот же банк и АО «Кагальницкий молокозавод», но иск к ним был отклонён.

«Указанное в иске имущество перешло от АО «Кагальницкого молокозавода» к залоговому кредитору — ПАО «МТС-Банк», а впоследствии — к ООО «Молторг» в результате сделки по выкупу недвижимого имущества. Указывая, что ответчиками в течение длительного времени чинились препятствия допуску истца на территорию завода для вывоза принадлежащего ему имущества, истец обратился в суд с настоящим иском», — уточнялось в материалах дела.

По данным ЕГРЮЛ, завод «На лугу», созданный в 2014 году, был признан банкротом. Он принадлежит Ирине Тарасенко. Компания была поставщиком продукции для лицеев Ростовской области.