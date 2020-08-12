Тюмень, , 00:01 — REGNUM Бюджет Тюменской области за первые шесть месяцев исполнен с профицитом в 7,853 млрд рублей. Это указано в распоряжении правительства Тюменской области «Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2020 года», опубликованном на портале правовой информации.

Доходы региона за первое полугодие составили 93,023 млрд рублей, расходы — 85,17 млрд рублей.

Как 17 июня 2020 года отмечал губернатор Тюменской области Александр Моор, бюджет региона за первое полугодие недополучил 10% доходов из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции.

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