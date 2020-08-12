Салехард, , 00:00 — REGNUM Власти Ямала выделили Курганской области целевую субсидию в 350 млн рублей на ремонт 43 школ и детских садов. Соответствующее постановление подписано губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, сообщает пресс-служба главы региона.

Деньги из ямальской казны выделены в рамках соглашения между ЯНАО и Курганской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Ранее из бюджета Ямала проблемному Зауралью были выделены 350 млн рублей на ремонт центрального парка Кургана и социальных объектов.