Лондон, , 21:50 — REGNUM Мировые цены на нефть снова снижаются в ходе торгов 11 августа, нефть марки Brent не смогла удержаться на отметках выше $45 за баррель.

К настоящему моменту октябрьские фьючерсы Brent подешевели на 36 центов (0,80%), до $44,63 за баррель. Ранее «мировой эталон» поднялся до максимума в $45,77 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы WTI упали в цене на 20 центов (0,48%), до $41,74 за баррель. В ходе торгов марка поднималась до $42,94 за баррель.

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