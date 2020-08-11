Москва, , 21:38 — REGNUM Меры государственной поддержки экономики отчасти позволили скомпенсировать снижение ВВП России во II квартале 2020 года. Об этом заявила 11 августа заместитель министра экономического развития Полина Крючкова, комментируя данные Росстата.

«Уже сейчас можно говорить о том, что адаптация бизнеса и населения к введённым ограничениям, а также реализованный комплекс мер поддержки экономики позволили отчасти компенсировать спад в отраслях, находившихся под ограничениями», — приводит её слова пресс-служба Минэкономразвития.

Крючкова отметила, что речь идёт, в частности, о таких отраслях, как платные услуги населению, общественное питание, гостинично-туристская сфера.

Основной вклад в снижение ВВП, по оценкам Минэкономразвития, внесли базовые отрасли — в первую очередь оптовая и розничная торговля, добыча полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность и транспортная отрасль.

При этом наряду с ограничительными мерами, введёнными из-за пандемии коронавируса, сдерживающее влияние на производственную активность оказывали также обязательства России по снижению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, добавила замминистра.

В целом, как отметила Крючкова, улучшение экономических показателей по мере снятия ограничений в России наблюдалось уже в июне. Тем не менее в Минэкономразвития считают, что дальнейшее восстановление экономики «будет происходить достаточно постепенно» и эпидемиологическая ситуация продолжит оставаться ключевым фактором риска.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что ВВП России во II квартале 2020 года, по предварительной оценке, сократился на 8,5% в годовом выражении. Это оказалось лучше прогнозов Минэкономразвития и Банка России.

Читайте ранее в этом сюжете: Росстат оценил падение ВВП России во II квартале 2020 года в 8,5%