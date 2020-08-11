Пекин, , 21:09 — REGNUM Партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин призвал органы власти и граждан к решительному пресечению расточительного отношения к продуктам питания и воспитанию бережливости. Об этом 11 августа сообщает Синьхуа, подчеркивая, что глава государства обратил внимание на необходимость такого воспитания населения, чтобы бережливость считалась «почетом», а расточительство — «позором».

Несмотря на богатый урожай, который собирается в стране несколько лет подряд, Си Цзиньпин возмущен фактами нерачительного использования продуктов питания. В связи с этим он напомнил согражданам, что ситуация в мире, особенно в условиях эпидемии коронавируса, не располагает к утрате бдительности и требует ответственного отношения к продовольственной безопасности. Лидер страны высказался за формирование в этом вопросе «кризисного сознания», усилив популяризацию бережливости.

Сообщается, что это не первое выступление Си Цзиньпина на данную тему; еще в январе 2013 года он затрагивал вопрос рационального использования продовольствия и в последующем не раз возвращался к этому вопросу, требуя от партийных и государственных органов держать его под постоянным контролем.