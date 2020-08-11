Лос-Анджелес, США, , 21:09 — REGNUM Корпорация Occidental Petroleum не будет увеличивать добычу нефти и газа во второй половине 2020 года, 11 августа сообщает агентство Reuters.

Глава компании Вики Холлуб заявила, что решение связано с крупными убытками первой половины года и необходимостью погашения крупного долга. В третьем квартале 2020 года корпорация сократит добычу примерно на 20 000 баррелей в день.

Крупные долговые обязательства Occidental Petroleum связаны со сделкой по приобретению Anadarko Petroleum за $38 млрд в 2019 году, до эпидемии коронавируса и резкого падения нефтяных цен.

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