Нур-Султан, , 21:06 — REGNUM По предварительным данным на конец июля текущего года, международные резервы Казахстана достигли 93,5 млрд долларов, увеличившись на 3,2%, сообщает 11 августа Синьхуа со ссылкой на заявление председателя Национального банка Казахстана Ерболата Досаева.

Глава регулятора отметил, что июльский рост золотовалютных резервов республики на 7,3%, или 2,4 млрд долларов обусловлен увеличением цены золота. Сегодня их объем составляет 35,3 млрд долларов. Еще 58,2 млрд долларов приходится на активы Национального фонда Казахстана, заявил Досаев на заседании правительства республики. Рост активов, по его словам, связан с получением в июле инвестиционного дохода в размере 1,6 млрд долларов.