Москва, , 21:01 — REGNUM Росстат предварительно оценил снижение ВВП России в апреле — июне 2020 года в 8,5% относительно аналогичного прошлогоднего периода, что оказалось лучше прогнозов Минэкономразвития и Банка России.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало падение ВВП страны во II квартале 2020 года на 9,6% в годовом выражении, Банк России ожидал снижения показателя на 9−10%.

Вместе с тем зафиксированное Росстатом квартальное падение экономики страны оказалось самым серьёзным с 2009 года, когда ВВП за квартал сокращался на 11,2% в годовом выражении.

Однако в 2012 году Росстат пересмотрел методологию оценки динамики ВВП, и потому сопоставление с 2009 годом может быть некорректным. При оценках по новой методике ВВП в годовом выражении в последний раз снижался в I квартале 2016 года, после чего фиксировался рост показателя.

В Росстате отметили, что представленная сегодня оценка «выполнена производственным методом и основана на оперативных данных о динамике производства крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики». Номинальные значения объёма ВВП во II квартале и уточнённые данные по динамике показателя ведомство намерено опубликовать 9 сентября.

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