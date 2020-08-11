Брюссель, , 20:34 — REGNUM Санкции могут быть введены против Белоруссии со стороны Европейского союза, сообщил 11 августа в своём заявлении верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель (сс) Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci

Комментируя итоги президентских выборов в Белоруссии, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко, глава европейской дипломатии заявил, что Брюссель не признаёт прошедшее в Белоруссии голосование справедливым и свободным.

Кроме того, он осудил действия белорусских властей в отношении участников протестов, которые не прекращаются в Минске и в других белорусских городах.

Боррель «Мы будем изучать действия белорусских властей в этой ситуации и проводить глубокую переоценку наших отношений с Белоруссией, что может включать в том числе введение адресных мер против ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны ЕС могут созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Белоруссии.

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