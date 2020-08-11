Бишкек, , 20:29 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов пообещал наказать всех виновных в том, что не все медицинские работники получили обещанные правительством надбавки к заработной плате.

По словам высокопоставленного чиновника, в киргизском сегменте социальных сетей люди жалуются на то, что работающие в некоторых районах медики всё ещё остаются без положенных доплат.

«Правительство перечислило свыше 807 млн сомов (769 млн рублей) на надбавки к зарплатам медицинским работникам еще в конце июля, но в интернете появилась информация, что деньги дошли не до всех медиков», — сказал он.

Глава правительства сообщил о том, что власти республики уже проводят разбирательство и пытаются выяснить, по чьей вине допущена халатность в этом вопросе.