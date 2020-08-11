Саранск, , 20:09 — REGNUM В Мордовии в 2021 году планируется отремонтировать около 265 км дорог, что в 1,5 раза больше планового показателя текущего года. Об этом заявил глава республики Владимир Волков, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В этом году мы отремонтируем еще больше дорог, чем в прошлом — свыше 165 километров. Хотя уже в 2019 году благодаря нацпроекту (Безопасные и качественные автодороги) активные работы велись в каждом районе. Нам удалось завершить строительство Восточного обхода Саранска и ряда крупных объектов дорожной инфраструктуры», — констатировал глава республики.

В 2020 году были завершены работы по ремонту мостов на Северо-Восточном шоссе в Саранске, продолжают реализовываться проекты по строительству обхода Рузаевки и дороги по улице Строительной.

«По сути, мы создадим еще одно транспортное кольцо Саранска, только уже внутри города», — отметил Волков.

Он напомнил, что на мероприятия национального проекта БКАД в этом году в республике будет направлено 4 млрд рублей, всего на дорожное строительство в этом году направят 6 млрд рублей.

«В следующем году в республике будет отремонтировано уже 265 км дорог, то есть в полтора раза больше, чем в этом году», — заключил Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, в период пандемии по итогам первого полугодия 2020 года объем строительных работ в республике увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8 млрд рублей. Удалось сохранить все ведущие строительные организации, в которых трудятся около 30 тыс. человек.