Саранск, , 19:59 — REGNUM В Мордовии по итогам первого полугодия 2020 года объем строительных работ увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8 млрд рублей. Об этом заявил глава Мордовии Владимир Волков на торжественном собрании, посвященном Дню строителя, которое прошло в режиме онлайн, сообщили в пресс-служба республиканского правительства.

Основным драйвером развития в период пандемии стали национальные проекты, на реализацию которых в республике направлено 17 млрд рублей в этом году. На эти средства запланировано возведение и ремонт почти 120 объектов.

В частности, 1 сентября откроется новая школа на 140 мест в селе Дракино Торбеевскоо района, строится школа в селе Аксеново Лямбирского района. Также планируется ввести детские сады в поселке Ялга, Дубенках, Белозерье, Ардатове, Рузаевке.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» открылась новая детская поликлиника на Химмаше, завершено оборудование поликлиники в микрорайоне «Юбилейный», построена новая взрослая поликлиника. С мая ведутся работы по строительству нового хирургического корпуса Детской республиканской больницы, также продолжается возведение поликлиники онкодиспансера, которая будет открыта в 2021 году.

Масштабная стройка развернута в Дубенском районе, где возводится молочный комплекс на 6,5 тыс. фуражных коров, который станет одним из крупнейших в России. В Ковылкинском районе завершается строительство сразу трех корпусов животноводческого комплекса компании «Талина». Инвестиции в эти проекты превысят 11,5 млрд рублей.

Завершается модернизация молочного комплекса в Красном Ельце, строится новый производственный корпус завода «Рузово», готовится к запуску тепличный комплекс в Кадошкине.

Кроме того, стройкомпании республики провели реконструкцию здания «Технопарка» под новейшее инновационное производство — Центр оптоэлектронного приборостроения. Новые производства организованы на предприятиях «Биохимик», «Лидер-Компаунд», «Сарансккабель-Оптика», «ВКМ Сталь». Завод «Рузхиммаш» возобновил работу саранской площадки. Также запущен стекольный завод в Рузаевке. На базе ТОСЭР будет построен фактически новый завод компании «РМ Рейл» по выпуску стальных резервуаров.

В период распространения коронавируса удалось сохранить все ведущие строительные организации, в которых трудятся около 30 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Мордовии отмечал, что в период пандемии строители региона выполнили большой объем работ по оборудованию больниц, поликлиник, обсерваторов. Удалось развернуть почти 2 тыс. инфекционных коек, в 5 раз больше, чем планировалось изначально. Под лечение «ковидных» больных были перепрофилированы 17 лечебных учреждений или каждая третья больница, в половине районов республики. Строителям приходилось прокладывать инженерные сети, устанавливать кислородное оборудование, конструировать мельцеровские боксы, решать множество новых для себя задач.