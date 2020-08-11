Саранск, , 19:36 — REGNUM Строители Мордовии очень эффективно и плодотворно сработали в сложный период борьбы с пандемией, выполнили большой объем работ по оборудованию больниц, поликлиник, обсерваторов. Об этом заявил глава республики Владимир Волков, поздравляя представителей строительной сферы с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«За короткий срок, практически с нуля, удалось развернуть почти 2 тыс. инфекционных коек, в 5 раз больше, чем планировалось изначально. Под лечение «ковидных» больных были перепрофилированы 17 лечебных учреждений или каждая третья больница, в половине районов республики. Строителям приходилось прокладывать инженерные сети, устанавливать кислородное оборудование, конструировать мельцеровские боксы, решать множество новых для себя задач. Причем в экстренных условиях, когда на всё отводились считанные дни, а точнее даже часы. И строители справились со всеми задачами оперативно, профессионально и с минимальными затратами», — подчеркнул глава региона.

По мнению Волкова, пандемия практически не отразилась на темпах строительства в республике. Строительные компании в числе самых первых в регионе подали заявки на возобновление работ. При соблюдении всех санитарно-эпидемических норм ни одной вспышки коронавируса на строительных площадках зафиксировано не было.

ИА REGNUM напоминает, в Мордовии по состоянию на 11 августа выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 4828 случаев заражения SARS-CoV-2. До настоящего момента полностью выздоровели 3713 жителей региона, то есть более 76,90% от общего числа носителей коронавируса уже победили инфекцию.

С 7 августа в республике число выявляемых за сутки новых заражений коронавирусом не превышает 30 случаев.