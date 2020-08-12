Калуга, , 09:08 — REGNUM IX ежегодный форум по цифровизации оборонно-промышленного комплекса России «ИТОПК-2020» открылся в Калуге 11 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В работе форума участвуют около 600 человек непосредственно и 1500 — в онлайн-режиме. Это представители государственных корпораций, руководители ИТ-служб крупнейших предприятий и структур оборонно-промышленного комплекса страны. Форум — это дискуссионная площадка анализа актуальных проблем информационных технологий в развитии оборонной промышленности, а также формирования взаимовыгодных межотраслевых и межрегиональных связей.

Участников встречи приветствовал врио калужского губернатора Владислав Шапша. Admoblkaluga.ru

Участников встречи приветствовал врио калужского губернатора Владислав Шапша. Руководитель Калужской области рассказал о региональных мерах поддержки организаций отрасли, отметив, что при участии федерального Фонда развития промышленности предприятия ОПК области осваивают выпуск импортозамещающих товаров в медицине, энергетики, авиации и транспортной отрасли. Для того, чтобы увеличить объём финансовой помощи, в регионе создан аналогичный фонд. Предприятия, модернизирующие производство, пользуются правом на льготное налогообложение. Представители ОПК участвуют в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости», что помогает им снижать издержки и повышать эффективность работы. Глава региона также высказался за необходимость системных мер, стимулирующих закупку гражданской продукции у предприятий ОПК, в том числе за организацию практического взаимодействия с государственными корпорациями и крупными холдингами.

«В советское время на местную оборонку приходилось до 90% промышленного производства. Этот потенциал во многом удалось сохранить. Сейчас в ОПК области входит 21 предприятие, где работает более 25 тысяч человек. Эти предприятия не только участвуют в укреплении обороноспособности государства, выпуская широкий спектр вооружений и военной техники, но и вносят существенный вклад в развитие региональной экономики. Только за прошлый год ими произведено товаров на 35 млрд рублей. Продукция военного назначения калужских предприятий экспортируется почти в 20 стран мира», — сказал Владислав Шапша

Трехдневная программа форума «ИТОПК-2020» включает работу десяти тематических секций, совещаний и панельных дискуссий, знакомство с оборонными и гражданскими предприятиями Калужской области. Мероприятие в Калуге проходит при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Минпромторга России, Минкомсвязи России, ФСБ России, ФСТЭК России, Союза машиностроителей России и правительства области.

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