Бишкек, , 19:03 — REGNUM На всех аптечных складах, принадлежащих работающим в Киргизии фармацевтическим компаниям, имеются в достаточном количестве лекарственные препараты, необходимые для лечения пациентов, у которых диагностирован коронавирус. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

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По словам высокопоставленного чиновника, с начала года в республику поступили лекарства и медицинское оборудование на общую сумму около 14,6 млрд сомов (13,9 млрд рублей).

«В августе ожидается поставка антибиотиков и антикоагулянтов. Правительство направило заявки, чтобы в сентябре поступили дополнительные лекарства», — добавил он.

Также глава правительства отметил, что министерство здравоохранения Киргизии одобрило внесение в спецперечень 56 медпрепаратов и 59 видов медицинского оборудования.