Москва, , 18:55 — REGNUM Российские авиакомпании в июле 2020 года перевезли 6,72 млн пассажиров, что в два раза меньше, чем в июле прошлого года. Об этом сообщила 11 августа пресс-служба Росавиации.

Пассажиры в аэропорту «Домодедово» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По оперативным данным в июле текущего года российские перевозчики обслужили 6,72 млн пассажиров, что составляет минус 52,8% по сравнению с объёмами за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Пассажирооборот авиакомпаний, по оценкам ведомства, в июле снизился на 62,5% в годовом выражении и составил 13,1 млрд пассажирокилометров.

Согласно данным Росавиации, авиакомпания «Сибирь» за месяц перевезла 1,34 млн пассажиров (-10,2% в годовом выражении), авиакомпания «Победа» — 1,04 млн пассажиров (+1,6%), «Аэрофлот» — 1,03 млн (-72%), «Россия» — 776 тысяч (-49,2%), «Уральские авиалинии» — 662 тысячи (-41,8%).