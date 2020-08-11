Красногорск, , 18:55 — REGNUM Число строительных компаний, который работают в Подмосковье с эскроу-счетами, превысило 60. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Таким образом доля такой категории застройщиков превысила 30% от общего количества. Оставшаяся часть застройщиков продолжает работать по старым правилам, уточнил начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян. Данные компании могут образовать зону риска для дольщиков, полагает чиновник.

«Там все равно, как бы то ни было, возможны нарушения, связанные с нецелевым расходованием средств», — заявил Гарибян.

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