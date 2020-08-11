Москва, , 18:12 — REGNUM Правительство Москвы предоставило льготный заём в размере 100 млн рублей производителю оптики ООО «Айкрафт». Об этом 11 августа сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

«Заём выдан Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства в рамках продукта «Развитие — оборотные средства» на два года по льготной ставке 2% годовых», — сказал он.

По его словам, поддержка правительства позволит производителю закупить сырьё, материалы и комплектующие, восстановить объёмы производства, а также сохранить рабочие места.

Отмечается, что компания является единственным в России роботизированным производителем очков, в месяц она выпускает порядка 60 тыс. пар.