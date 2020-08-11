Тамбов, , 17:44 — REGNUM В Мичуринске Тамбовской области этом году капитально отремонтируют два корпуса школы №1, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На эти цели потратят около 174 млн рублей.

Губернатор Александр Никитин в школе в Мичуринске Tambov.gov.ru

В Мичуринске по государственной программе области «Развитие образования» капитально отремонтируют два корпуса школы №1. На ремонт первого корпуса, находящегося на улице Советская, выделено 100 млн рублей. Здесь планируется заменить крышу, окна, все коммуникации. Проектом предусмотрены внутренние отделочные работы, в том числе ремонт классных комнат и кабинетов. После капитального ремонта в этом корпусе продолжат обучение около 700 ребят.

Если в первом корпусе работы уже начались, то по второму пока только определяют подрядчика. С проектом капитального ремонта здания второго корпуса школы в ходе рабочей поездки в Мичуринск ознакомился губернатор Александр Никитин.

На обновление корпуса школы №1, расположенного на улице Красная, 134, потратят около 74 миллионов рублей. Глава города Мичуринска Максим Харников рассказал губернатору Александру Никитину, что после получения положительного заключения государственной экспертизы будет определен подрядчик. Завершить работы на этом объекте планируют в конце текущего года.

Глава региона осмотрел здание школы, побывал в классах, спортивном зале, посетил пришкольную территорию.

«Условия обучения детей должны быть современными. Капитально отремонтированные школы должны быть не хуже тех новых объектов, которые мы строим», — отметил он, знакомясь с проектом запланированного капремонта.

Проектом предусмотрены работы по укреплению фундамента здания, частичной замене инженерных коммуникаций. Будут проведены масштабные внутренние работы с отделкой классных комнат и помещений, обновят фасад и полностью заменят кровлю.

Оба здания корпусов школы являются выявленными объектами культурного наследия Тамбовской области. В связи с этим Александр Никитин обратил внимание на необходимость сохранения исторического облика города при проведении капитального ремонта этих зданий. По словам Максима Харникова, этот фактор станет основополагающим при реализации проекта.

Напомним, что губернатор поручил разработать комплексную программу капитального ремонта детских садов и школ региона на ближайшие пять лет.