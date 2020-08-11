Нью-Йорк, США, , 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.

К настоящему моменту Dow и S&P вплотную подошли к рекордным максимумам. Однако Nasdaq, который 10 августа отступил от 11 000 пунктов, продолжил падение.

Индекс Dow Jones вырос на 306,03 пункта (1,10%), до 28 097,47 пункта, индекс S&P 500 вырос на 9,43 пункта (0,28%), до 3369,90 пункта, индекс Nasdaq упал на 71,97 пункта (0,66%), до 10 896,38 пункта.

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