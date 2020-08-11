Мурманск, , 17:18 — REGNUM Объёмы поставки рыбы в Мурманск продолжают сокращаться. В июле порт переработал 23,7 тысяч тонн, что на 25,5% меньше, чем в июле 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе порта.

Рыбопромышленники отмечают, что промысел переживает не лучшие времена. По данным Росрыболовства, в июле вылов в Северном бассейне сократился на 1,16%. С другой стороны, продолжается рост экспорта. По данным Росстата, за первое полугодие 2020 года поставки российской рыбопродукции за рубеж выросли на 6,7% — в первую очередь, за счёт мороженой рыбы (до 1 млн тонн).

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2020 года Мурманский морской рыбный порт переработал 101,3 тыс. тонн грузов, это на 12,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.