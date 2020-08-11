Москва, 11 августа 2020, 17:17 — REGNUM Если перед властями РФ стоит задача любой ценой наполнить бюджеты и выполнить социальные обязательства, то у них есть куда более богатая почва для изъятия дополнительных средств, нежели рядовые граждане, а также малый и средний бизнес, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Об этом он заявил 11 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жалобы российских банкиров на возросшую активность ФНС РФ могут быть связаны с тем, что во время кризиса они активно использовали «серые» схемы для того, чтобы «оптимизировать» свои бизнес-процессы.