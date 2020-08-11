Москва, , 17:17 — REGNUM Если перед властями РФ стоит задача любой ценой наполнить бюджеты и выполнить социальные обязательства, то у них есть куда более богатая почва для изъятия дополнительных средств, нежели рядовые граждане, а также малый и средний бизнес, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Об этом он заявил 11 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Я, естественно, имею в виду доходы нашего сверхбогатого населения. Его обложили очень небольшим, скромным дополнительным налогом, — сказал экономист. — Который все сейчас называют прогрессивной шкалой налогообложения. Хотя прогрессия здесь очень ограничена. Если бы государство увеличило ставку по НДФЛ и распространило ее на доходы от дивидендов (наши олигархи НДФЛ почти не платят), то не было бы необходимости трясти мелкие предприятия и можно было бы дать им немного передохнуть после тяжелого периода».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жалобы российских банкиров на возросшую активность ФНС РФ могут быть связаны с тем, что во время кризиса они активно использовали «серые» схемы для того, чтобы «оптимизировать» свои бизнес-процессы.