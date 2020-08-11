Москва, , 17:11 — REGNUM Жалобы российских банкиров на возросшую активность ФНС РФ могут быть связаны с тем, что во время кризиса они активно использовали «серые» схемы для того, чтобы «оптимизировать» свои бизнес-процессы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов.

«Конечно, любые проверки все равно отнимают время, но банки и компании, наверное, возмущаются еще и потому, что есть что скрывать, — сказал экономист. — Потому что в условиях пандемии и кризиса многие стараются «оптимизировать» свои бизнес-процессы. Прибегают к «серым» схемам, снижению официальных заработных и переход на заработные платы в конвертах. Возможно, именно поэтому представители бизнеса так сильно возбудились».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мере выхода экономики РФ из кризиса ее налоговые органы стали более тщательно «трясти» всех налоговых агентов.

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