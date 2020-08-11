Москва, 11 августа 2020, 17:11 — REGNUM Жалобы российских банкиров на возросшую активность ФНС РФ могут быть связаны с тем, что во время кризиса они активно использовали «серые» схемы для того, чтобы «оптимизировать» свои бизнес-процессы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мере выхода экономики РФ из кризиса ее налоговые органы стали более тщательно «трясти» всех налоговых агентов.
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