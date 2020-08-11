Москва, , 17:07 — REGNUM По мере выхода экономики РФ из кризиса ее налоговые органы стали более тщательно трясти всех налоговых агентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Так он прокомментировал информацию о том, что ФНС РФ начала массово проверять банковские счета жителей России.

«Неудивительно, что налоговые органы проявляют такую прыть по мере выхода экономики РФ из острой фазы кризиса, — сказал Комолов. — Бюджетные доходы, естественно, пострадали. Произошло крупнейшее за последние 10 лет квартальное падение ВВП. И значит бюджетные доходы надо восстанавливать, и, стало быть, более тщательно трясти всех налоговых агентов. Конечно, это может негативно сказаться на бизнесе, но с другой стороны, сегодняшние проверки налоговой системы совсем не те, что были в 1990-е годы, когда в офис компании врывались представители налоговой полиции. Сейчас все проверки идут удаленно».

Как пояснил Комолов, в силу использования инструментов удаленного налогового администрирования собираемость налогов выросла, а количество выездных проверок сократилось.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Михаила Делягина, в России сложилась такая ситуация, когда любое взаимодействие с банками оказывается потенциальной угрозой.