Москва, 11 августа 2020, 17:07 — REGNUM По мере выхода экономики РФ из кризиса ее налоговые органы стали более тщательно трясти всех налоговых агентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Так он прокомментировал информацию о том, что ФНС РФ начала массово проверять банковские счета жителей России.
Как пояснил Комолов, в силу использования инструментов удаленного налогового администрирования собираемость налогов выросла, а количество выездных проверок сократилось.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Михаила Делягина, в России сложилась такая ситуация, когда любое взаимодействие с банками оказывается потенциальной угрозой.