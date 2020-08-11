Ростов-на-Дону, , 17:02 — REGNUM В Ростовской области с начала 2020 года фрукты, овощи и крупа подорожали более чем на 20%, следует из информации, размещённой на сайте Ростовстата, передаёт ИА REGNUM.

Так, плодоовощная продукция, несмотря на снижение стоимости в июле, с начала года подорожала на 21,2%. Цены на крупу и бобовые за этот же период выросли на 20,2%, на макаронные изделия — на 7,6%, масло подсолнечное — 5,5%.

С начала года подешевел десяток яиц — на 14,5%.

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