Киев, , 16:57 — REGNUM На Украине сегодня, 11 августа, эксперты продолжают обсуждать категорическое требование европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) к властям страны отказаться от повышения минимальной зарплаты, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что ранее правительство в Киеве сообщило о планах постепенно повысить минимальную зарплату до 6,5 тыс. грн. с нынешних 4,7 тыс. грн. Первый этап повышения минимальной зарплаты, до 5 тыс. грн, должен состояться уже в августе — президент Зеленский внес в Раду соответствующий законопроект.

Политолог Сергей Быков напоминает, что согласно официальной статистике, почти каждый третий украинец (27,4%) получает меньше 6 тыс. грн зарплаты (около $220), поэтому инициатива властей объяснима.

«ЕБА выступила против инициативы повысить зарплаты украинцам — мол, бизнес не будет платить больше, а уйдет в тень. Конечно, можно понять: они снимают сливки и эксплуатируют украинцев «и в хвост и в гриву»… Хотя, в той же Европе минимальную зарплату повышают регулярно, а за нелегальных работников бизнес ждет внушительный штраф. Но это же в старушке Европе, а в колониальной Украине люди могут работать без соцгарантий и пенсионных отчислений», — иронизирует эксперт.

ИА REGNUM отмечает, что во фракции «Слуга народа» подтвердили, что Зеленский не собирается отменять свои планы и внеочередное заседание Рады, на котором могут повысить минимальную зарплату, предварительно запланировано на 25 августа.