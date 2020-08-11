Москва, , 16:33 — REGNUM Положительное сальдо внешней торговли России за январь-июль 2020 года составило $53 млрд, сократившись на $44 млрд, или на 45,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает 11 августа пресс-служба Банка России.

За январь-июль 2019 года профицит внешней торговли России составлял $97,4 млрд.

В комментарии регулятора отмечается, что сокращение показателя произошло «в результате более существенного уменьшения экспорта товаров по сравнению с их импортом на фоне неблагоприятной международной конъюнктуры основных товаров российского экспорта».

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