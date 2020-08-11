Ростов-на-Дону, 11 августа 2020, 16:30 — REGNUM В Ростове-на-Дону планируется отремонтировать городскую больницу №20. На эти цели выделено 405 млн рублей, следует из документации, размещённой на сайте госзакупок.
Подрядчика ищет городское управление капитального строительства. Средства на обновление лечебного учреждения выделены из городской казны с учётом субсидий, поступивших из облбюджета.
Победитель торгов выйдет на объект в течение 15 дней с момента подписания контракта. В результате должен быть укреплён грунт вокруг здания больницы, обновлён фасад, проведён ряд других работ. Также подрядчику предстоит озеленить территорию.
Завершить ремонт предполагается в течение года.