Москва, , 16:24 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь — июль 2020 года составил $24,9 млрд, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 11 августа пресс-служба Банка России.

«Сальдо финансовых операций частного сектора в январе — июле 2020 года, по предварительным данным, сложилось в размере 434,9 млрд против $22,8 млрд в сопоставимом периоде 2019 года», — говорится в сообщении.

При этом в комментарии регулятора отмечается, что в отличие от ситуации годом ранее, когда определяющую роль в формировании показателя сыграли операции банков, в текущем году ключевым стало «примерно равное по объёму увеличение внешних активов прочих секторов и снижение обязательств банков перед нерезидентами».

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