Кострома, , 16:23 — REGNUM В Костромской области между администрацией Волгореченска и филиалом электросетевой компании ПАО «МРСК Центра» — «Костромаэнерго» был заключен необеспеченный бюджетным финансированием договор на сумму в 25 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

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В мае 2019 года глава администрации Волгореченска подписал контракт о технологическом присоединении канализационно-очистных сооружений города, реконструируемых в рамках национального проекта «Экология», к электрическим сетям. При этом, средства на исполнение договора в сумме более 25 млн рублей не были предусмотрены в местном бюджете.

В итоге, на протяжении года электросетевая компания была вынуждена выполнять работы за счёт собственных средств. Ситуация разрешилась в 2020 году. После вмешательства прокуратуры ПАО «МРСК Центра» — «Костромаэнерго» получила предусмотренный договором авансовый платеж в сумме более 17 млн рублей. В отношении чиновника, подписавшего контракт, возбудили административное дело по ст. 15.15.10 КоАП РФ (нарушение порядка принятия бюджетных обязательств), которое находится на рассмотрении.

«Ни один контракт — ни государственный, ни муниципальный не может быть заключен, если в бюджете организации или органа самоуправления отсутствуют достаточные для исполнения этого контракта средства. Данный контракт не числился в реестре контрактов, то есть визуально и по документам его не было», — отметили в прокуратуре.

Отметим, что контракт о присоединении очистных сооружений Волгореченска к электрическим сетям был обязательным условием для заключения более крупного договора по реконструкции. Впоследствии на обновление очистных сооружений Волгореченска по национальному проекту федеральный бюджет выделил 673 миллиона рублей.

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