Киев, , 16:21 — REGNUM C 1 августа нынешнего года правительство Украины и «Нафтогаз» сняли с себя какие-либо обязательства перед населением, так как завершил действие режим возложения специальных обязательств на рынке природного газа (ПСО), заявил в своем комментарии 11 августа украинский экономист Александр Гончаров, рассуждая о внезапном увеличении цены на газ для населения страны.

Теперь цены на газ для бытовых и не бытовых клиентов каждый поставщик определяет самостоятельно, напоминает эксперт. По его словам, центральная власть все будет объяснять обязательствами перед МВФ.

«Конечно же, наши власти всё чаще станут напоминать одураченному и терпеливому народу, дескать, у Украины есть обязательства перед МВФ, а значит, придется повышать стоимость газа до конца этого 2020 года. Но мы-то знаем, что за ростом цен на энергоносители незамедлительно рванет вверх и инфляция. За последние годы эту линейную зависимость украинцы хорошо изучили», — заявил Гончаров.

Также всем уже ясны и дальнейшие последствия, отметил эксперт.

«Ведь если растут цены на газ, электроэнергию и прочее, то падают реальные зарплаты. Затем постепенно нарастает безработица. И этот процесс, а точнее тяжелая экономическая болезнь, давно всем в Украине известна — это стагфляция: падение производства плюс инфляция. И, безусловно, лишь одним повышением цен на газ её никогда не вылечить», — резюмировал Гончаров.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в «Нафтогазе Украины», неоднократно заявив о перенасыщении рынка газом и рекордно низких ценах, призвали население страны готовиться к повышению цен уже осенью. 7 августа директор «Газопоставляющей компании «Нафтогаз Украины» Максим Рабинович заявил, что цена на газ будет меняться в сторону повышения, «хотя и не радикально». По сравнению с июлем цена газа в августе для населения Украины выросла на 9%.