Иркутск, , 16:19 — REGNUM Сегодня, 11 августа, в Иркутской области состоялось первое заседание единого штаба по решению вопросов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в результате деятельности химических предприятий. В ходе встречи рассматривалась ситуация вокруг предприятия «Усольехимпром», последствия деятельности которого обсуждались в ходе совещания по экологической ситуации в Иркутской области, проведенного 30 июля президентом РФ Владимиром Путиным.

Как заявил в ходе заседания временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, окончательная рекультивация загрязненной площадки «Усольехимпром» завершится в 2024 году.

«Уже сегодня есть несколько предложений от инвесторов использовать (в будущем) эту площадку, — отметил он. — Мы определили 2024 год (для) окончания рекультивации на этой площадке. Я думаю, за три года и предприятия «Росатома», и другие госкорпорации, может быть инвесторы посмотрят, что здесь можно сделать».

«В первоочередные мероприятия мы включаем 16 цистерн, в том числе с их [последующей] ликвидацией, а дальше уже по ходу будем смотреть, как все будет происходить, [будем проводить] соответствующие ликвидационные процессы», — пояснил Кобзев.

Как отмечалось на заседании, предполагается, что специалисты войск радиационно-химической защиты отберут токсичные вещества, обнаруженных в цистернах, чтобы провести экспресс-анализ на базе мобильной лаборатории, а затем пробы отправят в научный центр в Москве. На ликвидацию пяти наиболее опасных цистерн выделено три месяца. В ходе утилизации Минобороны обещает предпринять меры химической безопасности как для специалистов, работающих с химикатами, так и для местных жителей. Количество цистерн, подлежащих утилизации, может увеличиться.

Как рассказал врио губернатора, три из 16 предприятий, работающих на промплощадке бывшего «Усольехимпрома», останутся на этой территории, а остальные будут перенесены с возмещением затрат их владельцам.

«Все, что касается предприятий, которые работают или продолжают работать. Их шестнадцать. Мы определили, что три предприятия мы оставляем. Они основные, в том числе потому, что они выполняют гособоронзаказ, [поддержание] систем жизнеобеспечения. В отношении остальных предприятий мы проводим индивидуальные беседы, их производственная площадка будет перенесена с учетом возмещения затрат, которые они понесут», — отметил Кобзев.

Врио губернатора полагает, что площадку можно будет использовать как производственный, промышленный ресурс для медицинского производства.