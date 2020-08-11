Иркутск, 11 августа 2020, 16:19 — REGNUM Сегодня, 11 августа, в Иркутской области состоялось первое заседание единого штаба по решению вопросов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в результате деятельности химических предприятий. В ходе встречи рассматривалась ситуация вокруг предприятия «Усольехимпром», последствия деятельности которого обсуждались в ходе совещания по экологической ситуации в Иркутской области, проведенного 30 июля президентом РФ Владимиром Путиным.
Как заявил в ходе заседания временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, окончательная рекультивация загрязненной площадки «Усольехимпром» завершится в 2024 году.
Как отмечалось на заседании, предполагается, что специалисты войск радиационно-химической защиты отберут токсичные вещества, обнаруженных в цистернах, чтобы провести экспресс-анализ на базе мобильной лаборатории, а затем пробы отправят в научный центр в Москве. На ликвидацию пяти наиболее опасных цистерн выделено три месяца. В ходе утилизации Минобороны обещает предпринять меры химической безопасности как для специалистов, работающих с химикатами, так и для местных жителей. Количество цистерн, подлежащих утилизации, может увеличиться.
Как рассказал врио губернатора, три из 16 предприятий, работающих на промплощадке бывшего «Усольехимпрома», останутся на этой территории, а остальные будут перенесены с возмещением затрат их владельцам.
Врио губернатора полагает, что площадку можно будет использовать как производственный, промышленный ресурс для медицинского производства.