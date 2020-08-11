Москва, 11 августа 2020, 16:19 — REGNUM Принцип налоговой системы, восторжествовавший в России, это «умри ты сегодня, а я завтра», считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 11 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что, по данным Ассоциации банков России, количество налоговых проверок банковских счетов граждан РФ после отмены карантина увеличилось в четыре раза.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что в РФ сейчас любое взаимодействие с банками оказывается потенциальной угрозой.
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