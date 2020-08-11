Москва, , 16:19 — REGNUM Принцип налоговой системы, восторжествовавший в России, это «умри ты сегодня, а я завтра», считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 11 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что, по данным Ассоциации банков России, количество налоговых проверок банковских счетов граждан РФ после отмены карантина увеличилось в четыре раза.

«А налоговики к экономике относятся по заветам Солженицына — «умри ты сегодня, а я завтра». Мы имеем недобор средств в федеральный бюджет? Имеем. Мы имеем бюджетную катастрофу в ряде регионов? Имеем. Значит, надо доить, пока вымя не оторвется. Это принцип налоговой системы, — сказал Делягин. — И Мишустин не случайно стал премьер-министром. Это отношение государства: «Вы должны нам отдать все деньги, которые у вас есть, а потом еще». Мы видим реализацию этого на практике. Никто реальной поддержки людям не оказывает. За 10 тыс. рублей, которые вы получили, вы должны кланяться, и желательно вернуть эти деньги обратно в виде штрафов, налогов и «коммуналки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что в РФ сейчас любое взаимодействие с банками оказывается потенциальной угрозой.

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