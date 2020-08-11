Черкесск, , 16:18 — REGNUM В Карачаево-Черкесии установлен факт производства нелегальной спиртосодержащей продукции. Цех по изготовлению «паленой» водки и другой алкогольной продукции различных наименований, был выявлен в городе Черкесске, сообщили 11 августа в пресс-службе межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО.

По данным ведомства, в помещении была обнаружена кустарная линия розлива и 2,8 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Помимо этого, в цехе было изъято свыше 3000 бутылок готовой к продаже продукции, на которых отсутствовали специальные акцизные марки.

Вся незаконная продукция изъята и помещена на досудебное хранение в АО «Росспиртпром».

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Карачаево-Черкесии была пресечена деятельность нелегального завода по производству алкогольной продукции, который располагался в производственном помещении на Пятигорском шоссе в городе Черкесске. Было изъято более 35 тыс. бутылок фальсифицированной водки.