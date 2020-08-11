Элиста, , 16:17 — REGNUM В Республике Калмыкия продлён срок действия ограничительных мер для лиц старше 65 лет. Так, запрет на привлечение к работе пожилых людей продлён до 23 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в Фонде социального страхования РФ по Республике Калмыкия.

Меры предприняты в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Уточняется, что пенсионеры должны строго соблюдать режим самоизоляции и оформить электронные больничные листы без посещения медорганизации. Ограничения на работу не касаются пожилых граждан, находящихся в отпуске или работающих в дистанционном режиме.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Калмыкии в связи с угрозой распространения коронавируса второй этап ограничительных мер продлён до 23 августа.

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