Москва, , 16:13 — REGNUM В России сложилась такая ситуация, когда любое взаимодействие с банками оказывается потенциальной угрозой, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 11 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что, по данным Ассоциации банков России, количество налоговых проверок банковских счетов граждан РФ после отмены карантина увеличилось в четыре раза.

«Людям в очередной раз очень наглядно показывают, что держать деньги в банках крайне опасно, — сказал Делягин. — Людям четко показывают, что любое взаимодействие с банком в условиях, когда банк является продолжением налоговой, это угроза вашей безопасности. И вашей жизни. Как люди будут жить, государство не интересует. Любое взаимодействие с банком является для вас потенциальной угрозой. И люди это начинают понимать очень хорошо. Это создает угрозу для стабильности банковской системы. Люди понимают, что с банками лучше не связываться. Но если ассоциация российских банков об этом заикнется, тогда у нее в очередной раз сменится руководитель».

Поэтому, как пояснил Делягин, «никто на эту тему заикаться не смеет».

Напомним, как сообщалось ранее, по данным РИА Новости, после отмены ограничений, введенных из-за пандемии, ФНС РФ начала массово проверять счета жителей РФ в банках.

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