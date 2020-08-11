Москва, 11 августа 2020, 16:13 — REGNUM В России сложилась такая ситуация, когда любое взаимодействие с банками оказывается потенциальной угрозой, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 11 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что, по данным Ассоциации банков России, количество налоговых проверок банковских счетов граждан РФ после отмены карантина увеличилось в четыре раза.
Поэтому, как пояснил Делягин, «никто на эту тему заикаться не смеет».
Напомним, как сообщалось ранее, по данным РИА Новости, после отмены ограничений, введенных из-за пандемии, ФНС РФ начала массово проверять счета жителей РФ в банках.
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