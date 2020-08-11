Москва, , 16:03 — REGNUM Цены на нефть 11 августа с утра повышаются, к вечеру рост всё интенсивнее по сравнению с открытием торгов, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Так, цена Brent в данный момент прибавляет 1,17%, и готова штурмовать $46 за баррель, а цена WTI растёт на 1,13%, и её следующий локальный максимум в $43 за баррель не за горами.

Новости о том, что в мире успешно идут испытания новых вакцин от коронавируса, создают рынку позитивный фон и вселяют надежду на достаточно скорое восстановление мировой экономики.

Глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что в компании уже видят постепенное восстановление спроса на нефть, и ожидают более значительного улучшения спроса к концу года.

В то же время похоже, что нефтяной рынок до сих пор не готов делать резкие движения, цена Brent, если преодолеет $46, а затем и более сильное сопротивление на $46,20 может подняться потом максимум до $46,65 за баррель,.

Но дальше вряд ли поднимется, пока не будет существенного позитива относительно, например, восстановления спроса. До конца дня ожидается цена Brent в диапазоне $45−46 за баррель», — считает эксперт.

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