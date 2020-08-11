Брянск, , 16:03 — REGNUM Реконструкция крупного самотёчного канализационного коллектора ведётся в Советском районе Брянска. Стоимость объекта составляет 48,3 млн рублей. В 2021 году запланированы работы ещё на 13 участках канализации, сообщили 11 августа в пресс-службе мэрии.

О состоянии и перспективах развития городской канализации говорили участники совещания при главе администрации Александре Макарове. Муниципальное предприятие «Брянский городской водоканал» обслуживает более 500 км канализационных сетей, из которых около 200 км имеют срок эксплуатации более 30 лет. В 2020 году началась реконструкция коллектора, проходящего по улице Набережной. На 1,5 км трубы потратят 48,3 млн рублей, уже заменена треть объекта. В 2021 году в Брянске предстоит отремонтировать шесть участков канализации, которые проходят под реками Десна и Снежеть, и семь трубопроводов под железными дорогами.

Масштабная реконструкция городской канализации началась в 2018 году. за это время в Брянске заменили более 13 километров канализационных труб.