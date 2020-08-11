Москва, , 15:59 — REGNUM Рубль днём 11 августа активно укрепляется. Опора оптимизма российской валюты — дорожающая нефть, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Ближе к вечеру нефть марки Brent стоит $45,61 за баррель на фоне повышения спросам на энергоресурсы.

Этот драйвер нравится инвесторам, но им увлекаться не стоит, явного увеличения спроса на сырье в мире сейчас нет.

Доллар торгуется на 72,73 руб. и может опуститься до 72,30 руб. и это очень привлекательная область для покупок.

Рубль в долгосрочном тренде будет мягко сдавать позиции. Европейская валюта потеряла сегодня 50 копеек. До конца дня по евро торговый коридор составит 85,60 руб. — 87,00 руб.», — полагает эксперт.

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