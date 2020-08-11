Рыбинск, Ярославская область, , 15:54 — REGNUM Комиссия Ярославского УФАС включила в реестр недобросовестных поставщиков московское ООО «Мастер-сервис», которое не выполнило контракт на проектирование фонтана в Рыбинске. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение УФАС.

Эскиз фонтана в Рыбинске Rybinsk.ru

В антимонопольную службу обратилась администрация Рыбинска. В 2019 году власти города решили модернизировать фонтан на площади Дерунова. Такое решение принял градостроительный совет. В июне администрация провела аукцион на право выполнения проектно-изыскательских работ стоимостью около 1,5 млн рублей. Единственную заявку подало ООО «Мастер-сервис». С ним и был заключен контракт.

Однако работы так и не были выполнены. Подрядчик сослался на то, что администрация Рыбинска не предоставила ему правоустанавливающие документы и технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. Более того, подрядчик решил расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Администрация обжаловала это решение в суде и выиграла. А затем расторгла контракт уже сама в июле 2020 года.

После этого и последовало обращение в УФАС о включении ООО «Мастер-сервис» в реестр недобросовестных поставщиков. Комиссия это требование удовлетворила. Вот только новый фонтан на площади Дерунова так и не появился.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославская область затянула благоустройство общественных территорий