Минск, 11 августа 2020, 15:53 — REGNUM Белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию, сообщается 11 августа на сайте перевозчика.
«Белавиа"продлевает приостановку выполнение полетов во все пункты России по 21 августа (Воронеж, Казань, Нижний Новгород по 24 октября)», — говорится в сообщении.
Напомним, сообщение с Россией национальный авиаперевозчик Белоруссии приостановил с конца марта.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля «Белавиа» продлила приостановку регулярных рейсов во все пункты России до 21 августа в связи с продолжением пандемии коронавируса. Однако в конце июля в авиакомпании сообщили, что регулярных рейсов из Минска в Москву, Санкт-Петербург и Калининград не будет до 14 августа включительно.
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