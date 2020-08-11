Кемерово, , 15:44 — REGNUM В кемеровский арбитраж поступило исковое заявление от Виктора Дудина — бизнесмена, который до недавнего времени был участником компании «Аэрокузбасс». Дудин требует вернуть стоимость его доли — 49 млн рублей, а также проценты «за пользование чужими денежными средствами, начиная с 24 июля 2020 года» — 23,9 тыс. рублей. Об этом сообщает «Вашгород.ru».

"Не вкладывая, ничего не делая положительного для предприятия, вместо эффективной работы он пытается в период пандемии, когда произошёл просто обвал доходов, решить личные вопросы. Его выход угрожает предприятию банкротством», — прокомментировал изданию генеральный директор ООО «Аэрокузбасс» Виктор Белозёров.

Отметим, предприятие является оператором аэропорта в Новокузнецке.

Заседание назначено на 1 сентября.