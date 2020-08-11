Пекин, , 15:45 — REGNUM По итогам июля 2020 года продажи новых машин на китайском авторынке выросли на 16% по сравнению с прошлым годом до 2,11 млн единиц. Об этом сообщили в Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

Таким образом, рост продаж новых авто в КНР наблюдается четвертый месяц подряд.

При этом реализация грузовиков и другой коммерческой техники увеличилась на 59%. Такие результаты китайским дилерам удалось достичь благодаря государственным инвестициям в инфраструктуру.

В тоже время в ассоциации прогнозируют, что в текущем году продажи машин упадут примерно на 10%. При этом прогнозе возможное влияние второй волны эпидемии не учитывается. Что же касается электрокаров, то их продажи в прошлом месяце увеличились на 19%, до 98 тыс. единиц.

Напомним, в первой половине текущего года самым продаваемым автомобилем китайской марки в России стала модель Haval F7. За указанный период дилерам удалось реализовать в России 2,7 экземпляров данной модели — в 30 с лишним раз больше, чем год назад.

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