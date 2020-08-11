Грозный, , 15:43 — REGNUM Билеты на авиаперелеты в Чечню стали дешевле. Добиться снижения цен до уровня соседних с Чечней аэропортов удалось руководству авиагавани за счет увеличения числа авиарейсов.

«Нам удалось создать внутреннюю конкуренцию между теми авиакомпаниями, которые совершают к нам и от нас рейсы. Планируется привлечь еще одну авиакомпанию, которая будет также совершать рейсы в Москву и обратно», — цитирует ТАСС директора аэропорта «Грозный» Альви Шахгириева.

При этом он отметил, что в целом в 2020 году отмечается снижение пассажиропотока. Причиной этому — пандемия коронавируса. На преодоление тяжелой ситуации Росавиация выделила аэропорту субсидию в размере 18 млн рублей. Они пошли на зарплату сотрудников и соцналоги.

В целях увеличения пассажиропотока дирекция аэропорта ведет переговоры о запуске международных рейсов в Турцию с компаниями Pegasus Airlines и Utair.